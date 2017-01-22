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Erdemoğlu "Besni'ye hizmetlerimiz devam edecek"

22 Ocak 2017 Pazar, 10:37
Erdemoğlu "Besni'ye hizmetlerimiz devam edecek"
Erdemoğlu "Besni'ye hizmetlerimiz devam edecek"

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren Merinos İplik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, fabrikaya yapılan ek binanın yapımında sona gelindiğini ve Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesinin yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.
Besni'de bulunan İplik Fabrikasına yeni ek binanın yapım çalışmasına devam ettiğini söyleyen Erdemoğlu, "Fabrikamızda şu anda 350 kişi istihdam ediyor. Fabrikamızın yanında yapımı devam eden ek binamızın tamamlanmasının ardından 350 kişi daha istihdam sağlamış olacağız. Fabrikamız 6. aydan 12. aya kadar kademeli olarak işçi alımlarına başlayacak. İlk planda 100 personel alacağız. Yıl sonuna doğru da 250 personel daha alarak fabrikamızdaki toplam istihdam sayısını 700'e çıkarmış olacağız. Fabrika tam olarak faaliyete geçtiği andan itibaren ipliğin cinsine göre ayda üretimimiz 10 bin tondan 20 bin tona çıkmış olacak. Herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi binasını bu yıl sonu tamamlamış olacağız. Besni'ye üniversite kurulması yönündeki girişimlerimiz de devam ediyor. Besni'ye hizmetlerimiz devam etmektedir. Bundan sonra da elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(RK-OE-Y)

22.01.2017 10:41:43 TSI
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