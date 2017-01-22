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Raylı sistem estetikle buluşuyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal raylı sistem hattının yüksek olan perde duvarları standartlara uygun şekilde kısaltılırken, kent kültürünü yansıtan motiflerle süslü ferforje korkuluklar bir kent mobilyası gibi caddeye estetik bir görüntü katacak.

Bursa'yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirilen toplam 9.4 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu T2 Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında inşaat hızla sürerken, yüksek olan perde duvarların karayolları standartlarına uygun olarak 75 santimetreye indirilmesinin ardından, duvar üzerindeki ferforje korkuluklarla ilgili örnek uygulamalar da yapıldı. Bursa'ya has ayrıcalıklı motiflerin yer alacağı korkuluklar hem raylı sistem hattına hem de İstanbul Caddesi'ne ayrı bir değer katacak.

İstanbul Caddesi'nin Bursa'nın en önemli kent girişlerinden biri olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu sebeple caddede yapılacak tüm çalışmalarda kalite ve estetiğe büyük önem verdiklerini söyledi. Proje kapsamındaki yüksek perde duvarının artık standartlara uygun 75 santimetre olarak yapıldığını dile getiren Başkan Altepe, "Bu duvarların üzerine, Bursa'ya yakışacak, kültürümüzü yansıtan desenlerle süslü ferforje korkuluklar monte edilecek. Bununla ilgili örnek çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla İstanbul Caddesi'nin bir yıl içinde vizyon bir cadde olmasını hedefliyoruz. Hat boyunca yer alan 9 üstgeçit da ayrı mimaride olacak. Bunun yanında ferforje uygulamaları da caddeye ayrı bir güzellik katacak" dedi.

(AÇ)



22.01.2017 12:43:09 TSI

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