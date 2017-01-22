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Çocuklara yarıyıl tatili hediyesi kayak kursu

22 Ocak 2017 Pazar, 12:55
Çocuklara yarıyıl tatili hediyesi kayak kursu
Çocuklara yarıyıl tatili hediyesi kayak kursu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ahmet Akbuğa
Kamera : Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyesi geleneksel hale dönüştürülen kayak kursu bugün başladı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yakutiye ilçesinde bulunan okullardan alınan 7-12 yaş arası 500 öğrenci, kayak kursunda ilk günlerini geçirdiler.
Belediye önünden araçlarla Palandöken dağında bulunan Yakutiye Kayak Kulübüne taşınan öğrenciler, ilk defa kayakla tanışmanın heyecanını yaşadılar. Belediye Başkanı Ali Korkut, hiç kayak bilmeyen çocukların seçildiğini belirterek "Amacımız, Erzurum insanının kayağı öğrenmesini sağlamak. Gelir durumu kayak için uygun olmayan ailelerimizin çocuklarını seçiyoruz" dedi.
Yakutiye Belediyesi tarafından her yıl organize edilen kayak kursu, okulların tatile girmesi nedeniyle bugün başladı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullardan seçilen 7 ile 12 yaş arasında 300 çocuk, yaşamlarında kayakla ilk defa tanıştılar. İlk gün heyecanı yaşayan çocuklar Yakutiye Belediye binası önünden araçlarla Palandöken dağında bulunan Yakutiye Kayak Kulübü çadırına götürüldüler. Burada kıyafetleri giydirilip, ayaklarına ilk defa kayak taktılar. Öğreticiler eşliğinde 500 çocuk kayakla ilgili ilk eğitimlerini yine bugün aldılar.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, okulların tatile girmesi nedeniyle kayak kursunun başladığını belirterek "Her yıl olduğu gibi, bu yılda 500 çocuğumuza kayak kaymayı öğreteceğiz. Kurs süresince belediye binası önünden araçlarla dağa götüreceğiz, yine araçlarla şehre getireceğiz. Kursa katılan öğrencilerimizin yemek ve içecekleri yine kayak kulübümüz tarafından karşılanacak. Çocukların bir kuruş dahi masrafı olmayacak. Kurs için iki şeye özen gösterdik; birincisi kursa aldığımız çocukların kayak için bütçesi uygun olmayan ailelerden seçilmesi noktasında, ikincisi ise kayak malzemesi açısından en kalitelisini seçtik. Çocuklarımız, kayak öğrenecekler kış turizmine hazır bir şehrin çocukları olarak güvenle kayak yapabilecekler. İnşallah bu kurslarda eğitilen çocuklarımız gelecekte kayak dalında dünyada başarı sağlayacak noktaya gelecekler. Bizde bu işe vesile olduğumuz için mutluluğu paylaşacağız. Biz belediye olarak kış turizminin önemini biliyoruz. Bu bilinçle, kış turizm kentinde her kesimi kayakla tanış kılmaya çalışıyoruz. Yoksul, orta kesimin kayak öğrenmesine biz fırsat sunuyoruz. Bu kursların iyi bir sinerji olduğunu düşünüyorum" dedi.
(AA-AA-Y)

22.01.2017 12:59:17 TSI
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