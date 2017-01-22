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Mübadele Evi diğer belediyelere örnek oluyor

22 Ocak 2017 Pazar, 13:41
Mübadele Evi diğer belediyelere örnek oluyor
Mübadele Evi diğer belediyelere örnek oluyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinden gelen heyet, Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte oluşturduğu Mübadele Evi'nde incelemelerde bulundu.
Nilüfer Belediyesi'nin, mübadeleden gelenlerin ve gidenlerin hatırasına, geleceğe güzelliklerle bakmak amacıyla Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte oluşturduğu Mübadele Evi, birçok belediyeye örnek oluyor. Görükle'de oluşturulan ve daha önce Tarihi Kentler Birliği tarafından "Uygulama Ödülü" ile taçlandırılan Mübadele Evi, bu kez Sakarya'nın Taraklı Belediyesi'ne örnek oldu.
Taraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaaddin Koç, Sosyal ve Kültürel İşler Müdürü Şahin Akı ve Taraklı Yerel Kültür Derneği Başkanı Fevzi Çakmak ile birlikte, Mübadele Evi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Lütfü Günenç, Şemsi Oğuz, Ali Kızılkaya ile Tarih ve Turizm Bürosu'ndan Eirini Kalogeropoulou, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Korkut ve Proje Koordinatörü Onur Ulutaş'tan da detaylı bilgiler aldı.
Taraklı Belediyesi olarak yöresel kültür evi oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Alaaddin Koç, "Bu amaçla Mübadele Evi'nde incelemelerde bulunmak için geldik. Bu tür projeler, geçmişin geleceğe aktarılması adına çok önemli. Taraklı'da birçok tarihi ev bulunuyor. Bu tarz yapıları inceleyerek ve bilgi alarak, Taraklı'da proje gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
(AÇ)

22.01.2017 13:46:07 TSI
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