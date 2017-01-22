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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 13:51
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Atik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Oyladın yolu mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Devrilen traktörün sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(HSÇ-Y)

22.01.2017 13:55:50 TSI
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