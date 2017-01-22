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Zeytin budama ustaları yetişiyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (EHEM) Zeytincilik sektörüne yönelik eğitim hizmetlerine katılım yoğun oldu. EHEM İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün yakın işbirliği sonucu Meslek Yüksekokulunda açılan 32 saatlik Zeytin Ağacı Budama Kursu nun hemen ardından açılan kursun ikincisi yine EHEM ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yakın işbirliği ve dayanışması sonucu Halk Eğitimi Merkezi Alemizade binasında gerçekleştirildi.

Zeytincilik sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler ile Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Fikret Çapaş Usta Öğretici olarak görev aldı. Merkez Müdürü İsmail Damar tarafından yapılan açıklamada "Hayatın j-her anı öğrenmenin zamanı diyerek hayatın her alanında insanımızın öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ediyoruz. Özellikle ilçemizin, körfezimizin en büyük zenginliği olan Zeytin Tarımı sektöründe budama eğitimleriyle sektöre katkı sağlanması hedeflenmekte ve bu alanda belgeli budamacılar yetiştirilerek bilinçli bir budama yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Kurumlar arası dayanışmanın çok güzel bir örneği sergilenmiştir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlümüz Recep Özbudak'a, Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Raif Sakin'e, görev alan değerli hocamız Fikret Çapaş'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu eğitimlere katılan zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi sektöründe uluslar arası başarılara imza atan Selin Ertür de hem destek vermiş hem de kursiyer olarak eğitimlere katılmıştır. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meslek Yüksek Okulunda açılan kursumuza kayıt yaptıran 52 Kursiyerden 50 si, Alemizade Binamızda açılan kursumuza 28 kursiyer olmak üzere toplamda 78 kursiyer teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak belge almaya hak kazanmışlardır. Sınıf ortamına getirilen zeytin dalları üzerinde eğitimler verilirken uygulama sahada tarlalarda yapılmıştır. Son gün zeytin ürünlerinden oluşan bir birinden güzel tatların ikram edildiği eğitimler en az 12 kursiyer in başvuru yapması halinde tekrar açılabilecektir. Yine şubat ayı içerisinde yöremizin başka bir tarım zenginliği Mandalina Budama eğitimleri açılacaktır."dedi.

EHEM ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak alanında uzman kişilerden oluşan usta öğreticilerle vatandaşımızı buluşturması katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Talep gelmesi halinde Zeytin Budama, Mandalina Budama kurslarının açılacağı Tarım ve Hayvancılık alanında eğitimler verileceği bildirildi. Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ile Bitki Bakımı ve Yetiştiriciliği alanında yüzlerce farklı kurslar açılabileceği bildirildi.

(EME)



22.01.2017 14:06:01 TSI

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