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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecikspor Başkanı Cinoğlu'nun taziye mesajı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:08
Bilecikspor Başkanı Cinoğlu'nun taziye mesajı
Bilecikspor Başkanı Cinoğlu'nun taziye mesajı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayımladı.
Cinoğlu mesajında, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti. Cinoğlu, "Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na Bilecikspor camiası olarak baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
(CKT-KÇ)

22.01.2017 14:13:35 TSI
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