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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Doğan, Genel Sekreter Yeşildal'ı ziyaret etti

22 Ocak 2017 Pazar, 14:40
Başkan Doğan, Genel Sekreter Yeşildal'ı ziyaret etti
Başkan Doğan, Genel Sekreter Yeşildal'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal'ı ziyaret ederek projeleri görüştü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ağırladı.
Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Hem Kocaeli de, hem de İzmit'te sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri veriliyor. Gencimizden, yaşlımıza, kadınımıza, engellimize, hastamıza, cenazemize sahip çıkıyor, onlar için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının yıllar önce açtığı kapıdan, çizgiden aynı şekilde devam ediyoruz. Vatandaşımıza en iyi, en güzel hizmet anlayışımızla yürüttüğümüz ortak çalışmalar için sık sık Büyükşehir Belediyemizle bir araya geliyoruz. İzmit bir sanayi şehri ama, artık bir sanayi şehri kimliği kadar bir turizm, bir kültür, bir sanat şehri kimliği de öne çıksın istiyoruz. Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, gerekse biz, yıllardır bu konuyla ilgili altyapı çalışmaları yürütüyoruz" dedi.
(RFK-Y)

22.01.2017 14:46:05 TSI
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