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Selendi'de tütün alımları başladı



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçe ekonomisine son yıllarda büyük katkı sağlayan tütün alımlarına başlandı.

2000'li yıllarında başında uygulanmaya başlayan kota nedeniyle adeta bitme noktasına gelen tütün son yıllarda üreticiler tarafından yeniden tercih edilmeye başladı. Selendi ekonomisinin en önemli gelir kapılarından biri olan tütünde alımlar başladı.

Selendi'de ilk tütün alımına başlayan firmanın yetkililerinden Cem Çakdumak yaptığı açıklamada, "Bugün Selendi ilçesi ve civarında firmamızla sözleşme imzalayan ekicilerin tütünleri kantarlarla tartılarak teslim alınıyor. Bu sene, Selendili 1.500 kişi firmamıza bağlı olarak Selendi bölgesinde tütün ekimi yaptı. Barkot sistemi uygulanan alımlarda, üreticiden koliler içinde alınan tütünler sınıflandırılarak barkotlanıyor ve kamyonlara yükleniyor. Başfiyat, üreticiyle yapılan sözleşmede olduğu gibi 17 TL. Ekim döneminden başlamak üzere üreticiye avans verildi. Onun için mağdur olmadan ve esnafa borçlanmadan tütün ektiler. Önümüzdeki günlerde belirlenen tarihlerde tütün alımları devam edecek." diyerek, 10 iş gününde üreticilere ödemelerinin yapılacağını belirtti.

Teslim alınan tütünlerin İzmir'deki fabrikalara gönderildiği ve burada işlendiği öğrenildi. Sözleşmeli üreticilerin avans ve ilaç desteklerini de zamanında ödediklerini ifade eden firma yetkilileri, önümüzdeki yıllarda Selendi bölgesinde sözleşmeli üretime devam edeceklerini vurguladı. 1990'lı yıllarda çiftçinin vazgeçemediği ve Selendi ekonomisine büyük katkı sağlayan tütün, 2000'li yıllarda getirilen kota yüzünden bitme noktasına gelmişti. Son yıllarda tekrar üretimin eski günlere geri döndüğü Selendi'de 2016 yılında 2 bin 500 çiftçi tütün üretimi yapmak için Ziraat odasından çiftçi kaydı yaptırdı.

(AÇ-SC)



22.01.2017 14:50:20 TSI

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