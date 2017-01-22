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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbekirspor evinde kazandı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:14
Diyarbekirspor evinde kazandı

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.
25. dakikada gelişen Diyarbekirspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Tunç Murat Berham, pasını Eşref Korkmaza'a çıkardı. Deneyimli futbolcuda meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 90. dakikasında Serdar Cansu'nun pasını iyi takip eden Kaan Çebi, maçın skorunu tayin etti: 2-0
Diyarbekirspor, bu sonuçla ikinci yarının ilk iki maçından 6 puan çıkardı.
(MÇ-MP-Y)

22.01.2017 15:18:51 TSI
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