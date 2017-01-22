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Fethiyespor: 4 Bucaspor: 0



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Spor Toto 2.Lig müsabakasında Fethiyespor, kendi evinde Bucaspor'u konuk etti. Güneşli ve güzel bir havada oynanan karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı'nı yanı sıra 2 bine yakın Fethiyespor taraftarı izledi

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Yiğit Peşin**, Utku Tunavelioğlu**, Vural Gül**

FETHİYESPOR: Kubilay ***, Bayram ***, Bekir Ozan***, Hüseyin Atalay*** , Emir **(Dk. 60 Cemre **), Mert Er***,Nurettin** (Dk. 60 Hüseyin Cihan**), Fatih ***, Selçuk ***, Aytaç ***,Eray **** (Dk.81 Emre *)

BUCASPOR: Kemal Mert **,Emre **, Zafer ***, Emin **, İlyas ** ( Dk. 46 Mehmet *), Emre Özkan ***,Erkan **, Veli **Abdullah ***(Dk. 77. Alpay**),Sancar ***, Şenol **(Dk.46 Hasan *)

SARI KARTLAR: Dk. 51 Nurettin, Dk. 74 Hüseyin Cihan Acu(Fethiyespor), Dk.52 Veli,Dk.83 Mehmet ( Bucaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 69 Veli (Bucaspor)

GOLLER: Dk:37 Eray, Dk. 70 Bayram, Dk. 78 Hüseyin Atalay, Dk.90 Cemre (Fethiyespor)

Maçtan Dakikalar:

29'uncu dakikada Aytaç'ın serbest vuruştan ceza alanına havalandırdığı topu kaleci Kemal elinden kaçırdı. Bayram önünde kalan kaye yerine auta gönderdi.

37'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Aytaç, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. Eray topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı sert vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı direk dibinden ağlarla buluşturdu. 1-0

45'inci dakikada Eray'ın ceza sahası dışından falsolu vuruşu üst direkten geri döndü.

53'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Bekir'in doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Kemal güçlükle kornere tokatladı.

67'nci dakikada kale alanı içinde topla buluşan Hasan'ın yaptığı ortayı Erkan yakından vurdu top kaleci Kubilay da kaldı.

69'uncu dakikada Veli, Aytaç'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 52'nci dakikada sarı kartı bulunan Veli, 2'nci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70'inci dakikada ceza alanı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Kemal tokatladı. Kale alanında Bayram'a çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

78'inci dakikada Eray'ın ceza alanı ön çizgisi üzerine çıkardığı topu Hüseyin Atalay gelişine falsolu bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-0

90'ıncı dakikada Hüseyin'in ara pasında topla buluşan Cemre güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

Maçta Başka gol olmayınca Fethiyespor karşılaşmayı 4-0 kazandı.



(MY-BT-İK)



22.01.2017 15:39:00 TSI

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