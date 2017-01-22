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Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:58
Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor
Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Çamlıca Mahallesinde yaklaşık 20 bin metrelik altyapı hattı döşeme çalışmalarını başlattı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. MASKİ, Yunusemre ilçesinin Çamlıca Mahallesinde toplamda 20 bin metrelik altyapıyı tamamen değiştirerek, sağlam ve kullanışlı bir sistem inşa ediyor. MASKİ ekipleri, daha önce hat bulunmayan mahallede 9 bin metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı. MASKİ ayrıca, mahallenin 8 bin 904 metrelik içme suyu şebekesini de tamamen yenileyerek mahalleyi sağlıklı içme suyuna kavuşturacak.
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallede başlattığı altyapı çalışmalarından mahalleli olarak memnun olduklarını belirten Çamlıca Mahalle Muhtarı Mehmet Uçtu, "Altyapı, mahallemde 30 yıllık bir ihtiyaçtı. Eskiden mahallemizde suyumuz da yoktu. Her haneye su geldikten sonra kanalizasyonda ihtiyaç oldu. Yıllardır beklemekteydik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde kanalizasyon çalışmaları başladı ve şuanda devam ediyor. Yakın zamanda bitince de çok güzel olacak. Şuan çalışmalar çok iyi sürüyor. İçme suyu şebeke hatlarımızda yenilenecek. Bu konuda mahalle halkı olarak Cengiz Başkan'ımıza çok çok teşekkür ederiz" dedi.
(SC-Y)

22.01.2017 16:02:57 TSI
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