22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje

22 Ocak 2017 Pazar, 17:09
Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje
Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje

(Fotoğraflı)

Mücahit Kuzu
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Bolvadin Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi ve Hasan Gemici Ortaokulu öğrencileri öncülüğünde H.Z. Muhammed'in (S.A.V.) yaşamından kesitleri öğrenilmesi, onun güzel ahlakının gençlere öğretilmesi amacı ile "Peygamberimi Seviyorum, Onu Örnek Alıyorum" projesi başlatıldı.
Proje ile ilgili Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, şube müdürleri, okullarımız idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Bolvadin Çarşı Camiinda proje tanıtıldı. Tanıtımın ardından proje kapsamında "H.Z. Muhammed'in İnsani Yönü" isimli birde konferans verildi.
Konferansın ardından öğle namazı kılındı. Namaz çıkışında proje broşürleri dağıtılarak katılımcılara lokum ikram edildi.
(MK-

22.01.2017 17:14:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Irak'taki caminin alemleri Sandıklı'dan
YEREL

IRAK'TAKİ CAMİNİN ALEMLERİ SANDIKLI'DAN
&quot;Bu Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir&quot;
YEREL

"BU TÜRKİYE'Yİ NORMALLEŞTİRECEK BİR MODELDİR"

&quot;Bu çok önemli bir dönem noktasıdır&quot;
YEREL

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEM NOKTASIDIR"