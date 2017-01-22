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Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje



(Fotoğraflı)



Mücahit Kuzu

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Bolvadin Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi ve Hasan Gemici Ortaokulu öğrencileri öncülüğünde H.Z. Muhammed'in (S.A.V.) yaşamından kesitleri öğrenilmesi, onun güzel ahlakının gençlere öğretilmesi amacı ile "Peygamberimi Seviyorum, Onu Örnek Alıyorum" projesi başlatıldı.

Proje ile ilgili Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, şube müdürleri, okullarımız idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Bolvadin Çarşı Camiinda proje tanıtıldı. Tanıtımın ardından proje kapsamında "H.Z. Muhammed'in İnsani Yönü" isimli birde konferans verildi.

Konferansın ardından öğle namazı kılındı. Namaz çıkışında proje broşürleri dağıtılarak katılımcılara lokum ikram edildi.

(MK-



22.01.2017 17:14:08 TSI

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