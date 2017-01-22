22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta sürücülerin Gönül Yolu çilesi

22 Ocak 2017 Pazar, 17:12
Ayvalık'ta sürücülerin Gönül Yolu çilesi
Ayvalık'ta sürücülerin Gönül Yolu çilesi

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gönül Yolu Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla sürerken, olumsuz hava koşulları sebebiyle köstebek yuvasına dönmesi sürücüleri çileden çıkardı.
Ayvalık merkez ile Lale Adası arasındaki tali yolun en ufak yağış sonrasında tam anlamıyla kullanılmaz hale dönüştüğünü belirten sürücüler, köprü inşaatını yürüten özel firmanın masraftan kaçmak uğruna yola ince bir asfalt yapmak istemediğini savundu. Toplu taşıma araçları, ticari taksi ile yolcu taşımacılığı yapan bir çok sürücü, tali yoldan her geçişte araçlarının çamur deryasına saplanması sebebiyle araçlarında ciddi hasarlar meydana geldi.
Araç trafiğinin yanı sıra tali yoldan yaya olarak bile geçişin son derece zor olduğunu belirten vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin çetin şartlarda geçtiğine işaret ederek, inşaatı yüklenen firmanın biran önce çözüm bulmasını istedi.
Konuyla ilgili firma yetkilileri ise, ellerinden geldiğince tali yolu düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti.
(SS)

22.01.2017 17:14:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye'de, Başkan Uysal asker uğurladı
YEREL

BURHANİYE'DE, BAŞKAN UYSAL ASKER UĞURLADI
Ayvalık'ta yol onarım çalışmaları hızlandı
YEREL

AYVALIK'TA YOL ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Ayvalık'a tam donanımlı kurtarma aracı
YEREL

AYVALIK'A TAM DONANIMLI KURTARMA ARACI
Balıkesir EKK 2016 mali genel kurulunu gerçekleştirdi
YEREL

BALIKESİR EKK 2016 MALİ GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Zeytin budama ustaları yetişiyor
YEREL

ZEYTİN BUDAMA USTALARI YETİŞİYOR
Mehmet Akif Ersoy'da satranç şampiyonası
YEREL

MEHMET AKİF ERSOY'DA SATRANÇ ŞAMPİYONASI
17 maçta 16 gol atan Bedirhan dikkat çekti
YEREL

17 MAÇTA 16 GOL ATAN BEDİRHAN DİKKAT ÇEKTİ
Ayvalık'ta Siyer-İ Nebi Yarışması sonuçlandı
YEREL

AYVALIK'TA SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI SONUÇLANDI
Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN BALIKESİR 2. ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Baca yangınları korkutuyor
YEREL

BACA YANGINLARI KORKUTUYOR