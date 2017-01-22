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İlim Yayma Cemiyeti'nde Fatih Köse güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi'nin 29. Olağan KongresiNDE mevcut başkan Fatih Köse, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi'nin 29. Olağan Genel Kurulu İlim Yayma Cemiyeti'nin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Tek histe halinde gidilen seçimde mevut başkan Fatih Köse, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda konuşan Fatih Köse, göreve başladıkları günden bugüne kadar geçen 2 yıllık süreç içerisinde yönetim kutulu üyeleri ile birlikte çalışma gayreti içersinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de 65 yıldan beri hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti'nin Kastamonu'da 43 yıldan beri hizmet verdiğine dikkat çeken Fatih Köse, "Herhangi bir hesap gütmeden sadece topluma insan yetiştirme arzusunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kastamonulu gençlere hizmet etmekte biraz geç kaldık. İnşallah bu iki yıllık zaman süreci içerisinde merkezde bir müstakil bina satın alarak ya da yaparak ortaokul öğrencilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimizi ilçelerimizi de kapsayacak şekilde daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

İlim Yayca Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı Fatih Köse, kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek, cemiyetin çalışmalarını daha ileriye götürmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

"Her türlü yardımı vermeye devam edeceğiz"

İlim Yayma Cemiyeti'nin bir gönüllülük işi olarak toplum büyük bir yer edindiğine değinen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, çalışanların büyük bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Biz de belediye olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merkezde çok güzel bir bina yapıp cemiyetin kullanması için tahsis edeceğiz. Bunun sözünü vermek istiyorum. Bugüne kadar eğitime destek konusunda her türlü yardımı verdik ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

(Vİ-RFK-Y)



22.01.2017 19:51:21 TSI

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