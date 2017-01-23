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DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet Güven Tazeledi



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AYDIN (İHA) - Demokrat Parti (DP) Aydın İl Teşkilatı olağan genel kurulunu yaptı. Tek liste ile gidilen seçimlerde İl Başkanı Serhat Emanet güven tazeledi.

Efeler ilçe merkezinde bulunan Turistik Park'ın alt katında yer alan salonda gerçekleştirilen kongreye DP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Odabaşıoğlu, MKYK Üyesi İsmail Öktem, DP'nin Aydındaki sembol isimlerinin yanı sıra Muğla, İzmir, Antalya ve çevre illerin başkanları katıldı.

Demokrat Parti'nin Şubat ayının ilk haftasında büyük kongreye gireceğini bu kapsamda yaklaşık 40 ilde kongrelerin başladığını ifade eden DP İl Başkanı Serhat Emanet, partililere hitabında duygu dolu bir konuşma yaptı. Zaman zaman Doğru Yol Partisi ve DP ile bir yerlere gelmiş ancak bugün salonda ve partisinin yanında olmayanların da eleştirildiği kongreye daha çok eski DP'liler katıldı.

DP'nin eski günlerinin özlendiğini ve partinin de eski günlerine döneceğini belirten İl Başkanı Serhat Emanet Partinin Kurucu Genel Başkanı Merhum Adnan Menderes'e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında "1946'da 'Yeter Söz Milletindir' diyerek yeşertilen Demokrat Parti çınarının altında ülkemiz için kutlu yürüyüşümüz, zaman zaman kesintilere uğrasa da Atatürk ilkelerinden, demokrat kimliğimizden ödün vermeden, inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden ve başımız dik olarak devam etmektedir" dedi.

Şu anda Meclis'in 4 patiden oluştuğunu ve ülke insanına Türkiye'de 4 partinin dışında hiçbir siyasi parti yokmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını kaydeden Başkan Serhat Emanet, "70 yıllık çınarın yaprakları, dalları budanabilir ama Demokrat Parti asla yok sayılamaz. Önümüzdeki günlerde yükselen bir Demokrat Parti'yi hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Serhat Emanet güven tazeledi.

(İK)



23.01.2017 09:24:51 TSI

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