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Sivasspor'dan başsağlığı mesajı



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

Otyakmaz mesajında, "Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve önceki gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane Başkanı değerli abimiz İlhan Cavcav'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Görev yaptığı süre içerisinde Gençlerbirliği Kulübü'ne ve Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan ve herkes tarafından sevilen abimiz İlhan Cavcav'a yüce Allah'tan rahmet, Cavcav ailesine, Gençlerbirliği'ne ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

(UY-SK)



23.01.2017 09:25:32 TSI

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