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Kilis Belediyespor deplasmanda 7-0 galip



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor deplasmanda Körfez İskenderunspor'u 7-0 yendi.

Bal liginde mücadele eden Kilis Belediyespor deplasmanda oynadığı son maçta Körfez İskenderunspor'u 7-0 yenerek grupta 2. sıraya yükseldi. 27 puan toplayan Kilis Belediyespor grupta lider olan Osmaniyespor ile aradaki puan farkını 3'e indirdi.

Son haftalarda üste üste aldığı galibiyetler ile moral kazanan Kilis Belediyespor oyuncuları maça hızlı başlarken, 35. dakikada Ali Kurt, 38. ve 40. dakikalarda Hasan Özçelik'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Hüseyin Parıldar'ın golü ile başlayan Kilis Belediyespor rakibi karşısında mutlak bir üstünlük elde etmenin rahatlığı ile daha güzel bir futbol ortaya koyarken, 77. ve 88. dakikalarda Ebubekir Kone ve 81. dakikada Ali Kurt'un golleri ile skoru 7-0'a taşıdı. Bu önemli galibiyet ile 3 puanı hanesine yazdıran Kilis Belediyespor puanını 27'ye yükselterek, grupta lider olan Osmaniyespor ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

(MAD-OE-BA-Y)



23.01.2017 09:27:36 TSI

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