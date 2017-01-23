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ASİMDER'den Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret



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IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i makamında ziyaret ettiler.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyeleri Nazım Karadağ, Şeref Iğdır, Zeki Tümay, Kurban Oluz, Kahraman Padır, Erhan Hacıkasımoğlu, Nizamettin Uca, Hüseyin Kesemen ve Mehmet Aydın, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdiler. Burada konuşan Gülbey; Ermeni çetelerinin yıllarca bu bölgede katliam yaptığını belirterek, "Bu gerçeği çarpıtarak dünya ülkelerinde, özellikle Hıristiyan olan Avrupa ülkelerinde ekonomi veya siyasi güçlerini kullanarak faşist Ermeni lobisi kendilerinin katliamlara maruz kaldıkları yalanını parlamentolardan geçirerek dünyayı bu yalanla aldatma peşindeler. ASİMDER Genel Merkezi olarak faşist Ermeni lobisinin ülkemize ve milletimize karşı başlatmış olduğu bu karalama politikasına karşı çalışmalar yapmaktayız. 1915 olaylarını, Ermeni lobisi 'Müslüman Türkler bizlere katliam yaptılar' diye kirli propaganda yapmaktadırlar. Ancak tüm dünyanın şahit olduğu, Çanakkale Savaşında bizi öldürmeye gelen düşmanlarımızın ölülerine sahip çıkıp onlara anıtlar diktik, sahiplendik. Nasıl oluyor da bizleri öldürmeye gelenleri 1915 yılında ölülerini sahipleniyoruz da, yıllarca bizlerle birlikte yaşayan Ermenileri (Milleti sadıka) niye öldürelim? Ya bu Ermeniler yalan diyor ya da bunların ataları. Teşkilatımız adına yeni görevinizin hayırlı olmasını diler, ilimizde yaptığımız çalışmalarda güvenliğimizi sağlayan emniyet personeline de sizin nezdinizde teşekkür ederiz" dedi.

Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise, derneğin ismini daha önceleri basın aracılığı ile duyduğunu belirterek, "Uluslararası faaliyet ve çalışmalar yapan bir teşkilatın şehrimizde bulunması ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Bu milli ve hassas bir konudur. Devletimizin 1915 olayları konusunda politikası nettir, bu yaşanan olaylar parlamentoların, yani siyasilerin değil tarihçilerin işidir. Biz ortak tarihçilerden oluşan bir komisyonun bu konuları incelemesi gerektiğini defalarca belirttik. Derneğinizin de yaptığı faaliyetleri taktirle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e Türk-Azerbaycan bayrağı ile derneğin flaması ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

(MSA-Y)



23.01.2017 10:02:57 TSI

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