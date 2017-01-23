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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur ve Isparta'da planlı elektrik kesintisi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:01
Burdur ve Isparta'da planlı elektrik kesintisi

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta ve Burdur'un merkez mahallelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Burdur Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi'nin Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. sokakları
Isparta Merkez: 09.00 - 16.00 Sav Kasabası Çayboyu Mevki ile Yukarı Mahallesinde
09.00 - 17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
(SM-Y)

23.01.2017 10:06:13 TSI
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