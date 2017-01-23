23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çerçioğlu Atça deve güreşlerine katıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:07
Başkan Çerçioğlu Atça deve güreşlerine katıldı
Başkan Çerçioğlu Atça deve güreşlerine katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23. Geleneksel Atça Deve güreşlerine katıldı.
Güreşe, Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve çevre ilçelerin belediye başkanları ve binlerce vatandaş izledi. Başkan Çerçioğlu'nu alanın girişinde karşılayan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Başkan Çerçioğlu'na deveci poşusu ile sekiz köşe deveci şapkası hediye etti.
Başkan Çerçioğlu'na Yoğun İlgi
Güreş alanına alkışlar eşliğinde gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu güreş arenasında vatandaşları selamladı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150 pehlivan deve güreşirken, Başkan Çerçioğlu'na güreş boyunca Sultanhisar ve Atçalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Başkan Çerçioğlu'na güreşe katılımından dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl 23'üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Atça Deve Güreşi festivalimize Ege, Akdeniz ve Marmara'dan 150 devemiz katıldı. Atça deve güreşleri her zaman güreşseverlerin yoğun ilgisini görüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun güreşimize katılarak bizleri onurlandırmasından dolayı ayrıca çok mutlu olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-Y)

23.01.2017 10:12:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Doğuda kar, Aydın'da bahar
YEREL

DOĞUDA KAR, AYDIN'DA BAHAR
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nedeni belirlenen saç dökülmesi tedavi edilebiliyor
YEREL

NEDENİ BELİRLENEN SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Veliler, Valilik ve Milli Eğitim'i Göreve Çağırdı
YEREL

VELİLER, VALİLİK VE MİLLİ EĞİTİM'İ GÖREVE ÇAĞIRDI
ider Sökespor son dakika golüyle güldü
YEREL

İDER SÖKESPOR SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ
Erdem; &quot;Yeni sistem ülkenin geleceği için elzem&quot;
YEREL

ERDEM; "YENİ SİSTEM ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ELZEM"
Günübirlikçiler Paşa Yaylası'na akın etti
YEREL

GÜNÜBİRLİKÇİLER PAŞA YAYLASI'NA AKIN ETTİ
AVM' lerde sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor
YEREL

AVM' LERDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Aydın 'Hakemlik ve Bilimsel Yazarlık' eğitimine ev sahipliği yaptı
YEREL

AYDIN 'HAKEMLİK VE BİLİMSEL YAZARLIK' EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet Güven Tazeledi
YEREL

DP AYDIN İL BAŞKANI SERHAT EMANET GÜVEN TAZELEDİ
Aydın'da babasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
YEREL

AYDIN'DA BABASINI BIÇAKLAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Spor Toto 2. Lig
YEREL

SPOR TOTO 2. LİG
Aydınspor 1923 Kayseri'de kendine geldi
YEREL

AYDINSPOR 1923 KAYSERİ'DE KENDİNE GELDİ
Kibrit çöplerinden 4 minareli cami maketi yaptı
YEREL

KİBRİT ÇÖPLERİNDEN 4 MİNARELİ CAMİ MAKETİ YAPTI

Dört ülkeden gençler sağlık ve bisiklet için Söke'de buluştu
YEREL

DÖRT ÜLKEDEN GENÇLER SAĞLIK VE BİSİKLET İÇİN SÖKE'DE BULUŞTU
Aydın'da 370 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

AYDIN'DA 370 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Ege doğaltaşları İtalyanların evini süsleyecek
YEREL

EGE DOĞALTAŞLARI İTALYANLARIN EVİNİ SÜSLEYECEK
Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı
YEREL

KUŞADASI'NDA TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Kuşadası Gençlikspor kahvaltıda buluştu
YEREL

KUŞADASI GENÇLİKSPOR KAHVALTIDA BULUŞTU
Kuşadası Belediye Tiyatrosu 2 yaşında
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU 2 YAŞINDA
Aydın'da veresiye tost kavgası; 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA VERESİYE TOST KAVGASI; 1 YARALI