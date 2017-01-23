23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'in orman köylülerine Bakanlıktan 3,99 milyon TL kredi desteği

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:08
Mersin'in orman köylülerine Bakanlıktan 3,99 milyon TL kredi desteği
Mersin'in orman köylülerine Bakanlıktan 3,99 milyon TL kredi desteği

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Mersin'deki 46 orman köyüne 2016 yılında 3,99 milyon TL kredi desteği verdi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeler çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Mersin'de 2016 yılında ORKÖY kredileri ile 308 aileye destek sağlandı. Coğrafi şartları göz önüne alarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, güneş enerjisi, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, dam örtülüğü, seracılık, fenni arıcılık ve meyvecilik gibi konularda 2016 yılında 46 orman köyüne 3,99 milyon TL kredi desteği sağladı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, projelerin çeşitlenerek devam edeceğini bildirdi. 2011 yılından itibaren Mersin'e katkılarının artarak devam ettiğini belirten Bakan Eroğlu, "Binlerce orman köylümüze milyonlarca TL değerinde sosyal ve ekonomik amaçlı kredi veren ORKÖY, orman köylülerini yerinde kalkındırmaya ve ormana olan baskıları azaltmak maksadıyla çalışmalarına devam edecek" dedi.
(KYM-Y)

23.01.2017 10:12:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
ÇEVDOSAN'dan geri dönüşüm etkinliği
YEREL

ÇEVDOSAN'DAN GERİ DÖNÜŞÜM ETKİNLİĞİ
Mezitli Belediyesi, Hayvan Bakımevi yapıyor
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, HAYVAN BAKIMEVİ YAPIYOR
Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun:
YEREL

KALKINMA BAKAN YARDIMCISI COŞKUN:
Mersin'de terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI: 1 YARALI
Mersin'de 84 bin 486 metrekare yol çizildi
YEREL

MERSİN'DE 84 BİN 486 METREKARE YOL ÇİZİLDİ
Seyyar satıcılara operasyon
YEREL

SEYYAR SATICILARA OPERASYON
GÜNCELLEME - Göksu Deltası'nda yangın
YEREL

GÜNCELLEME - GÖKSU DELTASI'NDA YANGIN

Göksu Deltası’nda yangın
YEREL

GÖKSU DELTASI’NDA YANGIN