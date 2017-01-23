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Mersin'in orman köylülerine Bakanlıktan 3,99 milyon TL kredi desteği



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MERSİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Mersin'deki 46 orman köyüne 2016 yılında 3,99 milyon TL kredi desteği verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeler çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Mersin'de 2016 yılında ORKÖY kredileri ile 308 aileye destek sağlandı. Coğrafi şartları göz önüne alarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, güneş enerjisi, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, dam örtülüğü, seracılık, fenni arıcılık ve meyvecilik gibi konularda 2016 yılında 46 orman köyüne 3,99 milyon TL kredi desteği sağladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, projelerin çeşitlenerek devam edeceğini bildirdi. 2011 yılından itibaren Mersin'e katkılarının artarak devam ettiğini belirten Bakan Eroğlu, "Binlerce orman köylümüze milyonlarca TL değerinde sosyal ve ekonomik amaçlı kredi veren ORKÖY, orman köylülerini yerinde kalkındırmaya ve ormana olan baskıları azaltmak maksadıyla çalışmalarına devam edecek" dedi.

(KYM-Y)



23.01.2017 10:12:45 TSI

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