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Veliler, Valilik ve Milli Eğitim'i Göreve Çağırdı

- Bedava Diye Davet Ettiler, Velileri şaşırttılar



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda öğrencilere tatil hediyesi gibi dağıtılan bedava Roma Sirki biletlerinin altında adeta soygun çıktı. Bedava gösteri izleme hevesi ile dağıtılan biletlerle Aydın İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen öğrenci ve veliler şok yaşadı. Veliler konuyla ilgili Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyarsızlıkla suçladı. İhbarlara rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Aydın Polisi konunun kendilerine ilgilendirmediğini belirtip salondan ayrıldılar.

İlginç olay Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karşısında bulunan Aydın İl Kültür Müdürlüğü'ne ait Hidayet Sayın Salonu'nda yaşandı. Aydın Valiliği'nin izni ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kontrolünde gerçekleştirilen ücretsiz gösteri için salona gelen öğrenciler önce velisiz girişin yasak olduğu gerekçesi ile içeri alınmazken öğrencinin içeri girebilmesi için zorunlu tutulan veli girişinden de herkesin 20 TL ücret ödemek zorunda olduğu belirtildi. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran velilerden parası olanlar çocukların ağlamaması için istenilen parayı öderken, yanında parası olmayanlar çocukları ile birlikte mahcup bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. Çocuğuna söz geçiremeyen bazı veliler ise bir yandan çevredekilerden adeta yalvarırcasına borç para isterken bir yandan da 'Ücretsiz' diye çocukları ile eve davetiye gönderen Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Aydın Valiliği'ne isyan ettiler.

"İllüzyon Önce Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yapılmış"

Okuldan eve gönderilen davetiyelerin üzerinde 'ücretsiz' yazılmasına rağmen ilginç bir tuzak ile velilerin zor duruma düşürüldüğünü ve yaşadıklarına anlam vermediklerini belirten velilerden Muhammet K. ve torununu sirke getiren Necmiye A., "Bu etkinlik Aydın Valisi'nin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde yapılıyor. Üzerinde ücretsiz yazan biletler okulda öğrencilere hediye edilmiş. Devlet aracılığı il yapılan ve bize göre soygun olan bu durum birçok öğrenci ve veliyi zor duruma düşürdü. Madem para alacaklar ne diye üzerinde 'ücretsiz' yazan bilet gönderiyorlar. Karne hediyesi adı altında adeta soygun yaşadık. Bu etkinliğin iznini imzalayanların denetleme yetkisi yok mu? Galiba gösteri yapan firma illüzyonu önce Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapmış" diye yaşadıkları olaya ve yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdiler.

Herkes Sorumluluğu Başka Kurumun Üzerine Attı

Yaşadıklarına isyan eden bazı veliler durumu okullarda öğrencilerine 'Roma Sirki Ücretsiz Davetiye" yazılı biletleri dağıtan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine arayıp ihbar ettiler. İhbar üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, salonun sahibi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkileri ücretsiz bilet dağıtılıp para ile oyun oynatılan salona geldiler. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi Roma Sirki yetkilerine izin belgesi sordu. Görevli Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izini aldığını belirterek Aydın Valiliği'nin oluru Aydın'dan tayini çıkan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin imzası bulunan belgeyi gösterdi. Kültür Müdürlüğü yetkilisi ise 'Bizden salonu kiraladılar. Paramızı aldık' diyerek kurumu ilgilendiren bir husus olmadığını belirtti. Polis ise şikayet olmadığı sürece polisi ilgilendiren bir durumun olmadığını söyledi.

Kimi kime şikayet edeceğini şaşıran veliler, Aydın'da yaşadıkları bu olayı BİMER'e iletme kararı aldılar.

(İK)



23.01.2017 10:24:58 TSI

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