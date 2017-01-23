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Diş problemlerine Zirkonyum ile son

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:37
Diş problemlerine Zirkonyum ile son
Diş problemlerine Zirkonyum ile son

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, zirkonyum ile diş problemlerinin daha kolay son bulacağını söyledi.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Zirkonyum diş kaplamaları nelerdir veya metal desteksiz porselen sistemleri nelerdir konusu son senelerde çok gündemdedir. Eskiden porselenler metalle desteklenmek zorundaydı. Çünkü, porselen kırılgan bir malzeme altında metal bir alt yapı olmak zorundaki porselen kırılmasın. Metalin getirdiği dezavantajlar var öncelikle metal mümkünse ağızda kullanılmaması gereken bir malzeme zamanla korozyona uğrayabilir yani bir çeşit paslanma veya vücuttaki akımlarla enerji dengelerini değiştirebilir. Bazı kişilerin metale alerjisi vardır ve bu bireylerde kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir" dedi.
Dr. Kışlaoğlu, "Metal içerden cansız siyah bir renk verir buda dişin doğal durmasını önemli oranda engeller ayrıca diş etinden de siyah bir metal görünür. Bu yüzden günümüzde metal desteksiz sistemler çıkmıştır.
metal desteksiz sistemler bir çok ana gruba ayrılır bunlardan hangisinin bize uygun olduğunu hekiminize danışarak bulabilirsiniz. Kristal destekli sistemler daha çok ön dişlerde bulunuyor .Bunlar lamine diş yapımında veya kaplama yapımında kullanılabilir" diye konuştu.
Zirkonyum diş kaplamaların son yıllarda ön planda olduğunu belirten Dr. Kışlaoğlu, "Zirkonyum diş kaplama uygulaması metal desteksiz kaplamalardan yana tercih edilmektedir. Özellikle arka gruplarda dayanıklılığın daha yüksek olduğu gruplarda zirkonyum tercih edilmelidir. Ön dişlerdede zirkonyum diş kullanılabilir ancak yine hekim ile beraber bu duruma karar vermek en sağlıklısı olacaktır. Diş Hekiminiz zirkonyum diş kaplamaları konusunda sizi daha detaylı şekilde artıları ve eksileri ile bilgilendirecektir" ifadelerini kullandı.
Neden Zirkonyum Diş?
Zirkonyumun doku dostu olduğunu ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Buda bize yapılan porselenin ağızda kalma süresi ve kullanım rahatlığı ile ilgili çok uzun seneler hastaya öngörüde bulunmamızı sağlamaktadır. Bu en önemli sebeplerden biridir. Yüksek dayanıklılık kırılma dirençleri son derece yeterli ve son derece dayanıklı porselenlerdir. Zirkonyum, yapılan ölçüm ve testler, kullanıcı grupları ve birçok süreç sonucunda dayanıklılığını çok ciddi oranlarda ispatlamıştır.
Tamamen doğal görünüme en yakın porselenlerdendir. Altında metal yansımasının olmamasından dolayı grimsi-mat görüntü olmamaktadır" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-Y)

23.01.2017 10:42:39 TSI
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