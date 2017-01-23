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Gevaş Belediyesinden futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından 'Dostluk' adı altında futbol turnuvası düzenleneceği belirtildi.

Gevaş Belediyesinden yapılan açıklamada, futbol turnuvasının katılım şartları ile başvuru ve müsabakalar hakkında bilgi verildi. 1 Mart'ta başlayacak olan turnuvanın mayıs ayında tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, "Gevaş Belediyemiz tarafından 2017 yılında 'Dostluk' temalı bir futbol turnuvası gerçekleştirilecektir. Mahalle temsiliyetine dayalı takımların yanı sıra kurumlar, esnaflar, öğrenciler gibi toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayacak dostluk temalı spor etkinliğimizin ilçemizde dostluğu pekiştirmesini temenni eder, bütün katılımcılara başarılar dileriz. Bu turnuva her sene farklı temalarla geleneksel hale getirilip devam ettirilecektir" denildi.

Turnuvayla ilgili detaylı bilgilerin ise belediyeden öğrenilebileceği belirtildi.

(MSA-Y)



23.01.2017 10:43:14 TSI

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