Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,05-12,20 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,05 TL en çok 12,20 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,20 TL en çok 12,50 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 10,03 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,65 TL en çok 6,70 TL.
(MB-E)
23.01.2017 10:46:45 TSI
NNNN