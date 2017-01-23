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Soğuk ve kar geliyor



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de bugünden itibaren soğuk havalar etkisini göstermeye başlayacak, çarşamba gününden itibaren ise kar yağışı etkili olacak.

Meteorolji 13. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu verilerine göre, bölge genelinde soğuk havalar etkili olacak, hafta ortasında ise kar yağışı başlayacak. Bugün geceden itibaren hava sıcaklıkları Elazığ'da ve Tunceli'de -7, Malatya'da -5, Bingöl'de -8, Adıyaman'da ise -2'ye kadar düşecek. Tunceli'nin Ovacık ilçesi ise -25, Hozat ilçesinde -15'lerde olacak.

Öte yandan, kar yağışı da bölge genelinde çarşamba gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve cumartesi gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji, buzlanma ve sise karşı sürücüler başta olmak üzere ilgilileri uyardı.

(HİV-MP-Y)



23.01.2017 10:57:08 TSI

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