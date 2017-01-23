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Çanakkale Lapseki barajı tamamlandı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale ili Lâpseki ilçesi, Balcılar Köyünün batısında Gökderesi üzerinde yapılmakta olan Lapseki Barajı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu yaptığı açıklamada "Barajlar, sağlıklı bir iş gücü için hem içme ve kullanma suyu temin ediyor, hem de bu iş gücünün istihdam edileceği tarım ve sanayi sektörlerinin ana girdisi olan suyu sağlayarak bulundukları bölgelerde ticaret hayatına hareketlilik getiriyor" dedi.

Genel Müdür Acu, "Bu kapsamda tamamlanan Çanakkale Lapseki Balcılar Barajı ile bin 950 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. 35 metre yüksekliğinde ki baraj tüm üniteleri ile tamamlanarak su tutmaya başlamıştır. Diğer taraftan Lapseki Barajı Sulama inşaatı çalışmaları kapsamında da 12 bin 609 metre PE100 boru imalatları tamamlanarak bin 950 dekar alan sulamaya hazır hale getirilmiştir. Lapseki Barajı ve Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte bölgede sulu tarıma geçileceğinden sulu tarımla birlikte tarımsal üretimdeki artış ve ürün deseninin genişlemesi istihdama da katkı sağlayacaktır. Bu projenin tamamlanmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(GD)



23.01.2017 10:59:39 TSI

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