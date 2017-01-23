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Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57
Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine
Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçe çalışanlarına çim biçme, otomatik sulama, ilaçlama, budama ve gübreleme konulu hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.
Hizmet içi eğitim seminerine belediye işlerini ile birlikte şirket işçilerinde katıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen seminerde ilk önce katılımcılara teorik bilgiler sunuldu, slâyt gösterisi ile yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiğini belirtti.
Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donatımı ile hizmet veren bir personel ile 7 gün 24 saat şehrin merkez nüfusunun % 50 sine hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Teorik anlatılan seminer sonrası uygulamalı olarak çim biçme, otomatik sulama, ilaçlama, budama ve gübreleme, kazalar da ilk yapılması gerekenler, önlemler gibi konularında katılımcılar bilgilendirildi ve bilinçlendirildi. Park ve Bahçelerde işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen tarafından uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Belediye çalışanlarını sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz hem de uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için önce işçi sağlığı güvenidir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler düzenliyoruz."
(SK)

23.01.2017 11:01:22 TSI
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