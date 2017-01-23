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Büyükşehir'den muhteşem konser



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Neşet Ertaş ekolünün en önemli temsilcisi olan İsmail Altunsaray'ı Kayserililerle buluşturdu. Konseri izlemeye gelenler Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezini tamamen doldurdu. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Mustafa Altunsaray, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde bir konser verdi. 1300 kişilik salon tamamen dolunca pek çok kişi konseri ayakta takip etti. Ünlü Sanatçı İsmail Altunsaray, yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi. İsmail Altunsaray, konser sırasında Kayserililerle buluşmasını sağlayan Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti. İsmail Altunsaray'ın türkülerine coşku ile izleyen seyirciler de katıldı. Konser sonrası Ünlü Sanatçıya teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, İsmail Altunsaray'a Büyükşehir Belediyesinin "Şehir Kültür Sanat" dergisi ile çiçek hediye etti.

(SK)



23.01.2017 11:05:11 TSI

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