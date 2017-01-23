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Anadolu Türküleri büyüledi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Mustafa Özcan yönetimindeki koro hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuvarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken zaman zaman da solo olarak solistler birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Özellikle "Fidayda" türküsünde dinleyiciler yerlerinde duramayarak hem oynadı hem de tempo tuttu.

Konserin sonunda Şef Mustafa Özcan'a çiçek takdim eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, tebrik ederek, "Bu güzel konser için konservatuvarımızın öğrencilerine, koromuza, solo söyleyen sanatçılarımıza ve saz üstatlarına hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Siz değerli izleyicilerimiz de birçok eserde sanatçılarımıza eşlik ettiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(JA-AŞ-Y)



23.01.2017 11:14:06 TSI

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