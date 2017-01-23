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AK Parti İzmir, referanduma hazır

- İl başkanları referandum için toplanıyor



(Fotoğraflı)



Ceren Atmaca

İZMİR (İHA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Anayasa değişikliği için yapılacak referandum süreci hakkında, "Biz çalışmalarımızı hazırladık. Halkın referandumda 'evet' diyeceğini görüyoruz. Türkiye'nin artık uzun adımlarla hedefine ilerlemesi gerekiyor. Bu değişiklik kaçınılmazdı" dedi.

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise, Anayasa değişikliği için yapılacak referandum süreci hakkında konuştu. Çarşamba ve perşembe günü Ankara'daki il başkanları toplantısına katılacağını belirten Delican, "Biz neredeyse tüm çalışmalarımızı hazırladık. Sandık yönetimlerimizi hazırlıyoruz. O da en kısa sürede bitecek. Saha çalışmalarımızı da AK Parti Genel Merkezimizin göstereceği şekilde gerçekleştireceğiz. Standart olacak ne yapacağımız belli. Ankara'da buna yönelik materyaller hazırlanacak" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanlığı forsu milletin meclisi ile birleşiyor"

Anayasa değişikliğinin ülkenin geleceği için herkesi heyecanlandırdığını ifade eden Delican, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atıl, işlemeyen bir sistem var. Ülkemiz, çekilemeyen ve sağından solundan devamlı terörle yıpratılmaya çalışılan bir ülke. Devlet mekanizması içinde nasıl bir terör yapılanması olduğunu 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz bu değişiklik için ciddi bir milattı. 15 Temmuz'da bu tür terör örgütlerinin ülke geleceğine nasıl kast ettiğini gördük. Türkiye'nin kesinlikle devlet içinde böyle bir yapılanmaya tahammülü yok. Değişiklik ile çok daha hızlı karar alma ve uygulama mekanizmaları hayata geçmek zorunda. Bu değişiklik ile çok daha hızlı işleyen bakanlar kurulu, hükümet ve daha fazla çalışan milletvekilleri olacak ve kanun yapmayla ilgili ciddi tecrübeye sahip olacaklar. Yürütme hızlı şekilde devletin ve vatandaşın lehine çalışacak. Yasama kendi içinde kanun yapacak, yargı da denetlemesini yapacak. Bir yerde bir tane baş olur. Bu değişiklikle sistem daha sağlıklı bir hale gelecek." Cumhurbaşkanlığı forsunun milletin meclisi ile birleşeceğini dile getiren Delican, "Bu önemli ve hepimizi heyecanlandırıyor. Halkın referandumda 'evet' diyeceğini görüyoruz" dedi.

(CA)



23.01.2017 11:24:41 TSI

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