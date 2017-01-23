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Şekip Ayhan Özışık eserleriyle anıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:21
Şekip Ayhan Özışık eserleriyle anıldı
Şekip Ayhan Özışık eserleriyle anıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Korosu tarafından müzisyen Şekip Ayhan Özışık'ın eserlerinden oluşan bir konser düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Korosu tarafından müzisyen Şekip Ayhan Özışık'ın eserlerinden oluşan bir konser verildi. Şefliğini Erdinç Çelikkol'un yaptığı Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Korosu, Şekip Ayhan Özışık eserlerinden oluşan repertuarla müzikseverlerin karşısına çıktı. SDKM'de ücretsiz olarak düzenlenen konser dinleyiciler tarafından beğeni ile takip edildi.
(İG-GY-Y)

23.01.2017 11:26:02 TSI
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