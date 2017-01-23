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Yönetim krizi onları vurdu, tek umutları atanacak kayyum

- Talipleri çok, kulüpte yönetici yok



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kayseri Erciyesspor'un iki yıldız oyuncusu Yusuf Balcıoğlu ve Tayyip Kanarya'ya TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'den birçok takım talip oldu.

Ancak, yönetim bulunmayan, beklenen kayyum ise bir türlü atanamayan mavi-siyahlı takımda transfere yetkili tek bir imza sahibi olmadığı için iki oyuncunun transferi gerçekleşmiyor. Kayseri Erciyesspor, Süper Lig ve TFF 1. Lig'e veda ettikten sonra büyük bir yönetim krizi içine girdi. Bu nedenle lige güçlükle katılan kulübe transfer yasağı getirildi ve üç puanı silindi. Sadece mevcut oyuncuları ve alt yapıdan aldığı futbolcular ile lige katılan mavi-siyahlı takım oynadığı 19 maçta sadece 2 beraberlik alarak son sıraya demir attı. Buna rağmen takımda birçok genç oyuncu ortaya koyduğu futbol ile transferin gözdesi oldu. Bunların başında ise Kaleci Yusuf Balcıoğlu ile attığı goller ile dikkat çeken Tayyip Kanarya geliyor. İki oyuncu için TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'den birçok takım talip oldu. Ancak kulüpte imza yetkisi bulunan yönetici yok. Kayyumda atanmayınca bu oyuncuların transfer evraklarını imzalayacak kimse olmadığı için transferleri gerçekleşmiyor. Takım ile idmanlara katılan iki oyuncuda, ''Kulübün içinde olduğu durum ortada. Biran önce belirsizliğin son bulmasını bekliyoruz.'' dedi. 4 Ocakta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kulübe kayyum atanmazsa iki oyuncu da çok sayıda talipleri olmasına rağmen transferlerini gerçekleştiremeyecek. Her iki oyuncu da, hafta sonu oynanan Aydınspor 1923 maçında forma giymemişti.

(SK)



23.01.2017 11:32:12 TSI

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