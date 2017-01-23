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Bursaray'ın yeni vagonları raylarda

- BURULAŞ Genel Müdürü Fidansoy:

- "29 yeni vagonun 20 tanesi raylarda"



(Fotoğraflı)



Samet Doğru

BURSA (İHA) - BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, Bursaray için sipariş edilen 60 yeni vagondan 29 tanesinin teslim alındığını, 20'sinin ise sefere sokulduğunu söyledi.

Bir televizyon programına konuk olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (BURULAŞ) Genel Müdürü Levent Fidansoy, "Bursaray kurulduğunda 72 vagon alınmasına karar veriliyor. Sonra hattı uzatma kararı alarak vagon sayısını 48 olarak belirliyorlar. Burada yapılan bir hata var. Vagonu hemen alamazsınız, ama her sene 1-2 kilometre hattı uzatabilirsiniz. Biz geldiğimizde 30 vagon daha geldi. Bunlar yüksek fiyattan alınmış. Sonra Rotterdam vagonlarını bulduk ve onları modifiye ederek 22 tanesini sisteme dahil ettik. En son Durmazlar Holding 60 vagonluk ihaleyi aldı ve 29 tanesini teslim etti. Bu 29 yeni vagonun 20 tanesi raylarda" diye konuştu.

Son günlerde Bursaray'da yaşanan teknik aksaklıkların gündeme gelmesini de değerlendiren Levent Fidansoy, "Bursaray'ın 2000 yılında ilk yapımında birtakım hatalar var. Metro sistemi gidiş ve gelişten oluştuğu için bir tren kalınca diğerleri de kalıyor. Normalde arıza yapan trenin yanından, aynı otobüslerdeki gibi sollama yaparak gidebilmeniz lazım. Tek düz hat var. Arada makaslar, bekleme cepleri yok. Başka şehirlerde, ülkelerde bu tip arızalar yaşanabiliyor. Ama kamuoyuna bizdeki kadar yansımıyor. Bundan sonraki çalışmalarımız hattın üzerine makaslar ve bekleme cepleri yapmak" dedi.

Kullanılan bazı vagonların ikinci el alınmasından kaynaklı tenkitlere de açıklık getiren Fidansoy, "İkinci el almayabilirdik. O zaman bir vagona 60 bin avro yerine 3 milyon avro verecektik. Yani 22 tane vagonu ekstraları ile birlikte 1 buçuk vagona mal ettik. Emniyetli bir şekilde yolcu taşıyoruz. Türkiye'nin sınırlı olan dövizini araç başı 3 milyon avro olarak dışarı mı verseydik" diye sordu.

(SD-MŞ)



23.01.2017 11:35:44 TSI

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