Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde
(Fotoğraflı)
Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında Soma Sotes Taekwondo takımı 2 altın madalya kazandı.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Nazilli Spor Salonunda tamamlandı.
Soma Sotessporlu taekwondoculardan 37 kilogramda Mehmet Gür ile 61 kilogramda Yusuf Işığan 1. olarak büyük başarı gösterdi. Sotesspor Kulübü Başkanı Hasan Artar, "Sporcularımız 10 ilin katıldığı şampiyonada ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edip 2 altın madalya alarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etmişlerdir. Hedefimiz bu yıl sporcularımızı milli takıma kazandırıp ülkemizi uluslararası arenada temsil etmektir. Bunu başaracak gücümüz var. Antrenörümüz Serdal Gündoğan'ın bu başarıda payı büyüktür. Kendisini ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim." dedi.
Nazilli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo yarı final müsabakaları 17-19 Şubat tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek.
(YS-SC)
23.01.2017 11:38:15 TSI
NNNN