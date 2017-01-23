23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:34
Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde
Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde

(Fotoğraflı)

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında Soma Sotes Taekwondo takımı 2 altın madalya kazandı.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Nazilli Spor Salonunda tamamlandı.
Soma Sotessporlu taekwondoculardan 37 kilogramda Mehmet Gür ile 61 kilogramda Yusuf Işığan 1. olarak büyük başarı gösterdi. Sotesspor Kulübü Başkanı Hasan Artar, "Sporcularımız 10 ilin katıldığı şampiyonada ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edip 2 altın madalya alarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etmişlerdir. Hedefimiz bu yıl sporcularımızı milli takıma kazandırıp ülkemizi uluslararası arenada temsil etmektir. Bunu başaracak gücümüz var. Antrenörümüz Serdal Gündoğan'ın bu başarıda payı büyüktür. Kendisini ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim." dedi.
Nazilli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo yarı final müsabakaları 17-19 Şubat tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek.
(YS-SC)

23.01.2017 11:38:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi
YEREL

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KAMYONLA İLGİLİ FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ
Yağmur suları artık evleri basmayacak
YEREL

YAĞMUR SULARI ARTIK EVLERİ BASMAYACAK
Kulalı süt üreticileri İzmir Tarım Fuarını gezdi
YEREL

KULALI SÜT ÜRETİCİLERİ İZMİR TARIM FUARINI GEZDİ
Kula'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL

KULA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ
Kaymakam Güven'den başarılı polise teşekkür
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN'DEN BAŞARILI POLİSE TEŞEKKÜR
Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri
YEREL

SOMA'DA ESKİ OTOGARIN YERİNE KATLI PAZARYERİ
Manisalı kasaplar eğitimden geçti
YEREL

MANİSALI KASAPLAR EĞİTİMDEN GEÇTİ
Manisalılar Turgutlu'da Hamsi Şenliğinde buluştu
YEREL

MANİSALILAR TURGUTLU'DA HAMSİ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor
YEREL

ÇAMLICA'NIN ALTYAPISI YAPILIYOR
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor
YEREL

ATIKSI ARITMA TESİSİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR
Bu potalar çevre dostu
YEREL

BU POTALAR ÇEVRE DOSTU
Selendi'de tütün alımları başladı
YEREL

SELENDİ'DE TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
MESKOP okul yaptırmak için engelleri aşacak
YEREL

MESKOP OKUL YAPTIRMAK İÇİN ENGELLERİ AŞACAK
Salihli esnaf kefalet mali kongresini yaptı
YEREL

SALİHLİ ESNAF KEFALET MALİ KONGRESİNİ YAPTI
MAGİAD'dan tanışma turu
YEREL

MAGİAD'DAN TANIŞMA TURU
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler
YEREL

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER
Manisalı çocuklara karne hediyesi
YEREL

MANİSALI ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Yunusemre galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

YUNUSEMRE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR