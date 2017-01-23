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Kulalı süt üreticileri İzmir Tarım Fuarını gezdi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Süt Üreticileri Birliği üyeleri 19-22 Ocak tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı.

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "İzmir'de düzenlenen 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 2016 yılında da üyelerimizle birlikte katılmıştık bu yılda üyelerimizin yoğun istekleri üzerine fuara 150 üyemizle birlikte katıldık. Fuarda 58 ilimizin katıldığı, 57 ülkeden 729 firmanın olduğunu öğrendik. Kula'dan katılan birlik üyesi üretici arkadaşlarımız fuar alanında bulunan stantları gezerek bilgiler aldı. Bu tür mesleki geziler üreticilerimizin ufkunu açıyor ve ilçeye döndüklerinde kendi işletmelerinde mutlaka yenilikler yaptıklarını biliyoruz. Bu bizi memnun ediyor çünkü üyelerimizin yaptığı yeniliklerle işletmelerinde verim artışları olduğunu da görebiliyoruz."

(HY-SC)



23.01.2017 11:44:57 TSI

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