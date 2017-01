YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşut: "Güçlenen Türkiye birilerini rahatsız etti"

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, güçlenen bir Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de birilerini rahatsız ettiğini belirterek, Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ veya iç anlaşmazlıklar, siyasi bunalım ve gerilimlerle büyümesine engel olunmak istendiğini kaydetti.

MTSO Başkanı Aşut, yaptığı yazılı açıklamada, küresel gelişmeler çerçevesinde Türkiye gündemini değerlendirdi. 80'li yıllardan 90'ların başına kadar olan dönemin Türk iş dünyası, özelinde de Mersin iş dünyasının küresel gelişmeleri izlemediği yıllar olduğunu belirten Aşut, "Ancak bugün Mersin iş dünyası olarak Davos'ta Çin Başbakanı'nın korumacılıkla ilgili ne dediği, ABD Başkanı'nın ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalar veya uluslararası kurumların ifadeleri bizim için çok önemli. Küreselleşmenin geldiği boyut budur. Mersin olarak Çin Başbakanı'nın açıklamasını bekliyoruz. Çünkü ona göre tedbir alacağız, politikalar oluşturacağız, stratejiler geliştireceğiz. Mersin'in bu büyük küresel oyunun bir parçası olması önemlidir. Eksikleri konuşmadan olmaz, bu yarışa aynı anda başladığımız ülkelerle kıyas yapmadan elbette olmaz ama 40 yılda geldiğimiz seviyeyi de görmezden gelmek ülkemize, iş dünyamıza haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

2002'de milletin yeni bir tercihle tek başına bir iktidarı tercih ettiğini ve gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde yeni bir sıçrama dönemi başlattığının dile getiren Aşut, şöyle devam etti: "Ta ki, Arap Baharı ile başlayan ve Türkiye için kışa dönen bir süreçle sınırlarımızın bir savaş alanına dönüşmesine kadar. Güçlenen bir Türkiye, enerji koridorlarının merkezinde olan, komşuları ile sorunlarını çözerek, gerçek sorunlarına odaklanan, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi, teknoloji sorunlarını çözmeye başlayan bir Türkiye yine birlerini rahatsız etti. FETÖ bir yandan, PKK bir yandan, bir günde yaratılan DEAŞ bir yandan, içerde çıkarılmak istenen Arap Baharı benzeri kalkışmalar bir yandan ve son aşamada ekonomik savaş bir yandan Türkiye her cepheden baskı altına alınmaya başladı."

Türkiye'nin, tüm bu cephelere karşı savaşmaya ve tüm sermayesini, birikimini ve eforunu bunlara harcamaya başladığını ifade ederek, "Biz bunu tarihimizde çok kez gördük" diyen Aşut, artık aynı tuzağa düşmemek gerektiğini vurguladı. Bütün bunlarla tek amacın, Türkiye'yi oyalamak ve gerçek gündemine eğilmesini engellemek olduğuna dikkat çeken Aşut, şunları kaydetti: "Tek amaç, büyüyen Türkiye'nin gerçek sorunlarına eğilmesini önlemektir. Eğer Türkiye başka sorunlarla uğraşmazsa GAP'ı bitirecekti. Eğer Türkiye başka sorunlarla uğraşmazsa Ar-Ge yapacaktı, daha çok ihracat yaparak büyük devletlerin pazarını alacaktı. Eğer Türkiye başka sorunlarla uğraşmazsa içerde birlik ve bütünlüğünü daha çok sağlayacaktı. Bugün de oyun ve plan aynıdır. İstenen şey, Türkiye'nin bütün gücünü, tüm sermayesini, tüm birikimini FETÖ, PKK, DEAŞ veya iç anlaşmazlıklara, siyasi bunalım ve gerilimlere harcaması ve gerçek sorunlarına, bizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmemizi sağlayacak olan gerçek konulara odaklanmamıza engel olmaktır, oyalamaktır."

"Terörle mücadelede taviz verilmemelidir"

"Elbette bu terör örgütleri ile mücadele edilmelidir, etkin bir şekilde ediliyor da" diyen Aşut, milletin huzuru, can güvenliği, ülkenin bağımsızlığı adına bu örgütlerle sonuna kadar sert bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Mersin iş dünyası bu konuda taviz verilmesi taraftarı asla değildir. Ancak, bu sorunlarla mücadele ederken, siyasi sorunlarımızı çözerken, ihtiyacımız olan yeni Anayasamızı oluştururken diğer yandan ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak olan gerçek konularımızı ihmal etmemeliyiz. Bu sorunlara palyatif, geçici çözümler bularak baştan savmamalıyız. Siyasi sorunlar iki liderin on dakikalık bir konuşması ile çözülebilir ama eğitim, bilim, ekonomik stratejiler, istihdam, ihracat, genç işsizlik, yenilikçilik, teknoloji uzun vadeli, köklü, uzlaşma ve bilimsellik isteyen konular. Daha önemlisi bunlar ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak ana konulardır. Son 40 yıldır eğer ülkemiz bir noktaya geldiyse işte bu konulara verilen kısmi önem sayesindedir. Ama bu sefer, gündeme daha çok gelen sorunlar ve bu sorunlara harcanan büyük çaba, diğer konuların es geçilmesine neden olmamalıdır. Eş zamanlı hem terörle mücadele edilmeli hem de bu konulara olağanüstü önem verilmelidir. Elbette bu konularda önemli şeyler yapılıyor ama ülke olarak onlarca şer cephesinin sarmalından kurtulmak istiyorsak bu konulara daha çok önem vermeliyiz. Çünkü onların tek derdi ülkemizin eğitimden, ar-ge'den, teknolojiden, ihracattan, üretimden uzaklaşmasıdır" dedi.

Dünyadaki gelişmelerden örnekler veren Aşut, "Amerika sıvılaştırılmış LNG gazının peşinde. İsrail tamamen buna geçmiş durumda. Her iki ülke kaya gazı ve sıvı gaza yöneldiler. İsrail'de araçlarda LNG ve elektrik kullanılıyor. Petrolden bağımsızlaşıyorlar. Hem kalori değeri de yüksek. Dünyaya gemilerle gaz vermeye başlayacaklar. İleride bizim yaptığımız boru hatlarının da bir önemi kalmayacak. Rusya'yı buradan da sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte demek istediğimiz budur. Bir yandan Anayasa yapılırken, bir yandan başkanlık sistemi tartışılırken, bir yandan terörle mücadele edilirken, acaba bu konuda geleceğe ait bir stratejimiz var mı, bunu birinci gündem yapan var mı? Yoksa tüm güncel sorunlarımız bize bu konuyu unutturuyor mu? Öte yandan, Çin'de üretim fazlalıkları ortaya çıkacak. Bunlar bizim gibi ekonomilere daha uygun fiyatlarla gelmeye başlayacak. Dünyada hammadde fiyatlarının ve tarımsal ürün fiyatlarının hızlı şekilde eskiden olduğu gibi yukarı tırmanacağını düşünmüyoruz. Tarım-Gıda sektörlerimiz buna hazır mı? Bu sektörlerde üretim aynı kalacaksa, fiyatlar aynı kalacaksa, üretici nasıl para kazanacak? Elbette katma değer yaratarak. Bu da teknoloji ile mümkün. Bu günlerde ana konumuz bu mu? Yoksa yine unutuyor muyuz, yine tek bir şeye mi odaklandık yoksa? Yenilenebilir enerji maliyetlerinde ciddi düşüş var. Güneş enerjisinde yüzde 80, rüzgar enerjisinde yüzde 25-30 düşüşler var. Doğalgaz maliyetlerine artık rahatlıkla ulaşabiliyor. Japonlar denizin ortasına güneş panelleri kuruyor. Herkes bu işlerle uğraşıyor. Enerji fakiri, cari açığının neredeyse tek ana nedeni enerji maliyetleri olan bir ülke olarak bu konu en temel konularımızdan biri mi bu günlerde? Ülkemiz tüm sorunlarıyla eş zamanlı uğraşacak kadar büyük bir ülkedir. Siyaset elbette önemli ama bu konular birinci gündem olmadan büyük Türkiye olamaz. Ülke siyasetinde ve yönetiminde son sözü millet zaten söyleyecektir. Bizler, STK'lar, üniversiteler, iş dünyası, tüm kurum ve kuruluşlar güncel siyasetten arınıp gerçek sorunlarımıza odaklanmak zorundadır. Konu sadece bugün değildir, konu geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

