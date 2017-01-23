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E-Ticaret Eğitimleri tamamlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:42
E-Ticaret Eğitimleri tamamlandı
E-Ticaret Eğitimleri tamamlandı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilen "E-Ticaret Eğitimleri" tamamlandı.
Konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, E-Ticaret, E-Ticarete Geçiş, E-Ticarete Giriş ve E-İhracata Geçiş olarak 4 farklı başlıkta verilen eğitimlere 90 kişi katıldı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından verilen eğitimler ile dünyada e-ticaretin durumu ele alınırken, karşılaştırmalı örneklerle Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ilişkin yaklaşımlar paylaşıldı. Türkiye'deki E-Ticaret Devlet Destekleri'ne değinilen eğitimler süresince ayrıca internet üzerinden hedef-dış pazarlara giriş, ürün/fiyat arama motorları gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca e-ticarette lojistik (tedarik zinciri, nakliye) ve e-ticarette ödeme şekilleri gibi önemli başlıkların ele alındığı eğitim süresince vaka çalışmalarına da yer verildi. Küreselleşen dünyada ticaretin ve ticaret modellerinin değişmesine uygun olarak ele alınan "E-Ticaret İş Modelleri" ve "İnternet ve Yeni Teknolojiler" başlıkları katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Hazırlanan ödevler ile öğrenilen konuların pekiştirildiği eğitimler sonrasında karşılaştırmalı olarak örnekler ele alındı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen eğitimler sonrasında görüşlerini bildiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Firmalarımızın küresel ölçekte rekabet edebilmeleri için e-ticaret kavramını ve e-ticaretin usul ve yöntemini en iyi şekilde bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Bu eğitimler sonrasında e-ticaret yoluyla ürünlerini satışa sunan üreticilerin sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.
(AS-SO-Y)

23.01.2017 11:47:45 TSI
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