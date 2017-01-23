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Vitraspor ikinci yarıya kötü başladı, kötü devam etti

- Çayırovaspor:5 Bozüyük Vitraspor: 2



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup 14'üncü hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Çayırovaspor yenilerek ikinci yarıda oynadığı ikinci maçı da kaybetti.

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Aksaköy Stadı'nda oynanan BAL 12. Grup 14'üncü hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, deplasmanda 60 dakika 10 kişi rakibi Çayırovaspor 5-2 yenildi. Maçın orta hakemi Bursa bölgesi hakemi Mustafa Bahçeli yönettiği ve soğuk bir havada başlayan maçta her iki takım dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maça iyi başlayan ev sahibi Çayırovaspor maçın 9'uncu dakikasında Ender Güngör ile durumu 1-0'a getirdi. Bu gol sonrası oyunda üstünlüğü sürdüren Çayırovaspor maçın 13'üncü dakikasında Ender Güngör kendisinin ve takımın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi. Bu golden 17 dakika sonra maçın 30'uncu dakikasında Mustafa Ertuğ durumu 3-0'a getirdi. Bu gol sonrası nadir gelişen Bozüyük Vitraspor ataklarından birinde Uğur Demir maçın 31'inci dakikasında golü bularak durumu 3-1'e getirdi. Maçın 36'ıncı dakikasında Çayırovaspon'dan Mustafa Ertuğ çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonradan sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Çayırovaspor'un 3-1lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı bir oyun sergileyen Bozüyük Vitraspor maçın 59'uncu dakikasında Oğuz Çelik ile durumu 3-2'e getirerek umutlandı. Bu gol sonrası sayısız ataktran sonuç alamayan Bozüyük Vitraspor maçın 90+3'üncü dakikasında geliştirdiği kontrol atak sonrası topu kaptırınca atağa geçen Çayırovaspor Ufuk Gülez ile golü bularak durumu 4-2'e getirdi. Bu gol sonrası maçın 90+6'ıncı dakikasında Serhat Gezginci Çayırovaspor adına bir gol daha atarak durumu 5-2'e getirerek maçı kazanması bildi. Bu galibiyet sonrası Çayırovaspor puanını 20'e çıkartırken, Bozüyük Vitraspor 22 puanda kaldı. Bozüyük Vitraspor ikinci yarıda oynadığı iki maçı da kaybederek liderin en yakın takipçisi durumundan 4'üncü sıraya kadar geriledi.

Öte yandan Bozüyük Vitraspor haftaya kendi evinde Vefa Spor'u konuk edecek.

(CKT-MET-Y)



23.01.2017 11:48:37 TSI

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