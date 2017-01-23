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Balık fiyatları düştü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47
Balık fiyatları düştü
Balık fiyatları düştü

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların iyi gitmesiyle tezgahlara bol balık gelmesi sonucu birçok balığın fiyatında düşüş yaşandı.
İlçe balık pazarında daha önce kilosu 35 TL'den satılan Çinekop 25 TL'ye, 15 TL olan hamsi 10 TL'ye, 20 TL olan istavrit 15 TL'ye, 12 TL olan palamut 10 TL'ye düştü.
Balık fiyatlarının düşmesi vatandaşı tezgahlara çekerken, bu sayede vatandaşın sofrası balık gördü. Balıkçı Hüseyin Coşar, son günlerde havaların iyi gitmesiyle balıkçıların bol balık avlamaları sonucu balık fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi.(MA-EFE)

23.01.2017 11:51:22 TSI
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