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Muratpaşa'da Türkü resitali

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:50
Muratpaşa'da Türkü resitali
Muratpaşa'da Türkü resitali
- Murat Paşa Belediye Başkanı Murat Uysal:
- "İnsanımızla birlikte yürümeye kararlıyız"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 farklı branşta 2 bin kişinin katılımıyla devam eden müzik ve sanat kurslarının Türk Halk Müziği bölümü, ilk konserini verdi.
Şefliğini kurs öğretmenlerinden Elif Gündoğdu'nun üstlendiği konserde Teke yöresinden Ege'ye, İç Anadolu'dan Karadeniz'e uzanan bir türkü resitali sunan 37 kişilik koroya MEST halk dansları ve drama bölümü kursiyerleri de gösterileriyle eşlik etti. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konseri Başkan Uysal'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci ve Hasan Kaçmaz da ilgiyle takip etti.
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa'da dünyada olup bitenlerin aksine çarkı tersine çevirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bunu sürdürmekte de kararlıyız ve hep beraber yapıyoruz. Biz bütün savaşların, ülkemiz içindeki gerginliklerin iktidar heveslerinin, sevgisizliklerin kutuplaşmaların, gruplaşmaların tersine insanlarımızla birlikte yürümeye kararlıyız. Sevgiyle, saygıyla, kardeşçe kol kola, uygarlığa doğru, özgürlüğe doğru, geniş ufuklara doğru yol alamaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Bu konuda son derece kararlı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bunun için hep beraber şöyle sesleniyoruz.'Yaşasın spor, yaşasın bilim, yaşasın sanat, yaşasın hayat.'Sanat lazım, spor lazım, barış lazım, kardeşleşme lazım, kent kültürü lazım, insanların komşulaşabilmesi lazım. Bunlar için hep birlikte mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Uysal konuşmasının ardından şef Elif Gündoğduşahsında MEST Türk Halk Müziği bölümü kursiyerlerini kutladı ve çiçekle teşekkür etti.
(SM-

23.01.2017 11:55:29 TSI
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