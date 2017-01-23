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Çanakkale'de trafik denetimleri



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de yapılan trafik denetimlerinde 302 sürücüye 81 bin TL para cezası kesildi.

Çanakkale'de trafik ekiplerinin şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaptıkları yol denetimleri sürüyor. Hafta sonunda gerçekleştirilen yol uygulamalarında, toplamda 2 bin 141 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan kurallara uymadıkları tespit edilen 302 sürücüye toplamda 81 bin 548 TL para cezası kesildi. Alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 8 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı. 21 araç trafikten men edildi.

(GD)



23.01.2017 12:10:23 TSI

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