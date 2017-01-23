İzmir Süper Amatör Lig
- Foça Belediyespor: 3 - Ceyhan Altınyıldızspor: 1
(Fotoğraflı)
İZMİR (İHA) - İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Ceyhan Altınyıldızspor'u konuk eden Foça Belediyespor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Saha: Bağarası 80. Yıl
Hakemler: İsmail Çelik xx, Muhammet Erkan xx, Murat Yanat xx
Foça Belediyespor: Mustafa Kılıç xx, Oğuz Acar xx, Serkan Tanrıseven xxx, Emrah Yılmaz xx, Cenk Kartov xx, Ahmet Dolapçı xxx, Esat Umut Akkal xxx (Alihan Er Dk. 90+5 ?), Merthan Çolak xx, Yağız Kasar xx(Okan Kızılboğa Dk.64 xx), Engin Gazal xx (Volkan Şimşek Dk.78 x), Erkan Akbal xx
Teknik Sorumlu: Güven Beyit
Ceyhan Altınyıldızspor: Şeref Cem Karayalçın x, Mehmet Yıldız xx, Şenol Can Çam xx, Veysel Yaman ? (Okan Gürbulak Dk.17 xx), Yusuf Ziya Canbey x, Fırat Baran x, Oğuz Tepekule xx (Eltun Sipahi Dk.70 ?), Rıdvan Uzun xx, Berkin Beşler x, Abdullah Filik xx, Fatih Güngör x
Teknik Sorumlu: Cumhur Özkurt
Goller: Yağız Kasar (Dk. 27 ve 37), Okan Kızılboğa (Dk. 90+7)(Foça Belediyespor), Fırat Baran (Dk. 16) (Pen.) (Ceyhan Altınyıldızspor)
Kırmızı kartlar: Yusuf Ziya Canbey (Dk. 45+2), Fırat Baran (Dk. 85), Eltun Sipahi (Dk. 87)(Ceyhan Altınyıldızspor)
Sarı kartlar: Merthan Çolak, Engin Gazal, Cenk Kartov, Ahmet Dolapçı (Foça Belediyespor), Veysel Yaman, Abdullah Filik, Fırat Baran (Ceyhan Altınyıldızspor)
(AG-Y)
23.01.2017 12:13:35 TSI
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