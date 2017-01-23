YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özalp ilçesi eksi 30 dereceyi gördü

Özalp ilçesi eksi 30 dereceyi gördü



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesiyle hayat adeta buz kesti.

Dün gece hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkiledi. Tarihinin en soğuk kışını geçiren ilçede, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Şimdiye kadar iki ton kömür yaktıklarını ifade eden vatandaşlar, ilkbahar mevsimine kadar da en az iki ton daha kömür yakacaklarını söylediler.

Ağaçların kırağı tuttuğu ve derelerin donduğu ilçede, günlük yaşam ise durma noktasına geldi.

(MSA-Y)



23.01.2017 12:22:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER