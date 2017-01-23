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Yomra'da 650 dönümlük sahil dolgu projesi hayata geçiyor



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TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde liman bölgesinde sosyal alanlarının ve spor tesislerinin yapılacağı 650 dönümlük alanda sondaj yerleri belirlendi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen teknik ekiple birlikte sahilde gerçekleştirecekleri 650 dönümlük dolgu alanında incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Sağıroğlu, sosyal alanlarının ve spor tesislerinin yapılacağı 650 dönümlük alanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen teknik ekiple birlikte sondaj yerlerini belirlediklerini belirterek, "Sahil dolgu projemizde teknik ekibimizle son incelemelerimizi yaptık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları ile birlikte projemize Kruvaziyer limanı da eklettik. Bugün projemiz ile ilgili olarak sahada ilk adımı attık. Projemiz üzerinde yapacağımız sondaj çalışmalarıyla ilgili yerlerin tespitini yaptık. Bu saatten sonra ilgili firmamız sondaj çalışmalarına başlayacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün onayı ile birlikte projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza getireceğiz. Karşılıklı bakanlarımızın onayını almak suretiyle inşallah ilk kazmayı vuracağız. Bilindiği gibi Trabzon için ilçemiz turizmde gözde. Bu proje hem Trabzon'umuzun hem de Yomra'mızın çehresini değiştirecek. Bu alanda halkımızın bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

(OK-ÖS-Y)



23.01.2017 12:27:04 TSI

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