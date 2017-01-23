Özel Malatya Çamlıca Okullarında karne heyecanı
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MALATYA (İHA) - 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi sona ererken Özel Malatya Çamlıca Okullarında da öğrenciler karnelerini aldı.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi sona ererken bütün öğrenciler gibi Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencileri de karne heyecanı yaşadı.
Yoğun geçen birinci dönemin ardından öğrenciler karnelerini sınıf öğretmenleri tarafından alırken, Çamlıca Okulları öğretmenleri öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak verimli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.
(BT-OE-Y)
23.01.2017 12:32:33 TSI
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