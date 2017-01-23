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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Özel Malatya Çamlıca Okullarında karne heyecanı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:28
Özel Malatya Çamlıca Okullarında karne heyecanı
Özel Malatya Çamlıca Okullarında karne heyecanı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi sona ererken Özel Malatya Çamlıca Okullarında da öğrenciler karnelerini aldı.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi sona ererken bütün öğrenciler gibi Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencileri de karne heyecanı yaşadı.
Yoğun geçen birinci dönemin ardından öğrenciler karnelerini sınıf öğretmenleri tarafından alırken, Çamlıca Okulları öğretmenleri öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak verimli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.
(BT-OE-Y)

23.01.2017 12:32:33 TSI
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