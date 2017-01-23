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Hakkari'de yemleme çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının korunması ve beslenmesi amacıyla yemleme çalışması yapıldı.

Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Av. Turgut Besi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, fotoğraf sanatçısı Esat Kılınç ve Ahmed-i Hani İlkokulu Müdürü Kerem Onay, birlikte yemlenme çalışması yaptılar. Açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, genel müdürlüğün emirleri doğrultusunda yemlenme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Şu anda görevleri gereği Hakkari'nin her alanını iyi bilen dağcılık ve doğa sporları faaliyetlerinde aktif olan Turgut Besi, Naci Ertunç, Esat Kılınç ve Kerem Onay ile beraber yemlenme çalışmalarını Akbulut köyünde başlatmış bulunmaktayız. Daha sonra Çukurca tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Deneyimlerimize deneyim katan ve bu konuda yardımcı olan arkadaşlara şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu yemlenme ve avlanma konusunda yapacağımız çalışmalar mart ayı sonuna kadar devam edecektir. Daha sonraki süreçlerde dağcı arkadaşlarımızı yanımızda görmek ve desteklerini sürdüreceklerini umut ediyorum" dedi.

Kurum olarak bilinçli yapılan avcılığa karşı olmadıklarını dile getiren Yılmaz, "Bizim avcı arkadaşlardan isteğimiz, resmi belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayıp, belirli tarihlerde ve kanunlara uygun bir şekilde avlanma yapmalarıdır" diye konuştu.

Av. Turgut Besi ise, doğanın yaşam olduğunu ve yaşamın ise denge olduğunu dile getirerek, gönüllü arkadaşlar grubu ile bu işe soyunduklarını ve bilinçsiz yapılan avcılığa karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

Naci Ertunç da, eski bir avcı olarak tüm avcılara seslendiğini belirterek, "Yapılan hatalar sonucunda doğa tahribatına sebebiyet vermekten kaçınılması gerekmektedir. Bilinçli yapılan avlanmayı destekliyor ve ancak bu konuda avcı arkadaşlarımızın aydınlatılmasında Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün katkıları sonucunda yanlış yapılan avlanmanın önüne geçileceğine inanıyorum" dedi.

(FT-MSA-Y)



23.01.2017 12:36:44 TSI

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