YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Nayir: AFAD, personel ve donanımda başarılı

Vali Nayir: AFAD, personel ve donanımda başarılı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) personel ve donanımda başarılı bir mesafe katettiğini ifade etti.

AFAD'ın yardıma koşan ve can kuran bir kuruluş olduğunu dile getiren Ahmet Hamdi Nayir, "Afet durumlarında her ülkenin geliştirmeye çalıştığı bir yöntem ve müdahale yapısı var. Ülkemizde de bu doğrultuda yapılanma, araç gereç, eğitilmiş personel olarak baktığımızda büyük bir mesafe alındı. İlk zamanlarda hemen hemen her ilimizde trafik kazalarına müdahale edecek bir kesici ve ayırıcı bulduğumuzda ya da onların varlığıyla bile övünüyorduk. Şimdi her bir malzemenin yedeği var. Geçmişle mukayese ettiğimizde bugün çok daha iyi bir noktadayız. Çünkü tekli bir mücadele yolu değil. Trafik kazasından tutun da dağda kalmış bir adamı aşağı indirdiğimizde dahi aklımıza gelen bir teşkilat var. Ancak alternatifiniz yok değil. Örneğin bir yol kapandığında AFAD'ın yanı sıra UMKE ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın oluşturmuş olduğu yapılanmalar da gelir aklımıza. Aynı işi birkaç ayrı kuruma, oluşuma yaptırma imkanımız var, bu da güzel bir şey. Hem merkezi yönetimler, hem yerel yönetimler bütçe imkanları ile de destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. İsteyip de alınamayan bir şey yok. Araç gereç olarak merkez de veriyor, yerelde de böyle bir imkan sağlamış oluyor. Kendi bütçelerinden ayırdıkları paylarla sizin araç ihtiyacınızı, malzeme ihtiyacınızı çok kolay temin edebiliyorlar. Bunlar önemli sonuçlar ortaya çıkaran başarılar. Geldiğimiz noktada çok kolay harekete geçme, reaksiyona geçme durumumuz var" dedi. (EFE)



23.01.2017 12:37:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER