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MASKİ'den son 3 yılda bin 100 kilometrelik içme suyu alt yapısı

(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü son 3 yılda yaklaşık maliyeti 50.7 milyon TL olan bin 100 kilometrelik içme suyu alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

2016 yılında 538 km içme suyu alt yapı çalışması yapıldı

2016 yılında yapılan içme suyu ile ilgili yatırımlar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle içme suyu konusunda çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Suyun kaptajdan çıkışından itibaren çalışmalar yaparak içme suyu yönetimini sağladık. İçme suyu şebeke hatlarının sayısallaştırılması, şebeke işletme çalışmaları, su kayıp yönetimi, fiziki kayıp kaçak çalışmaları, basınç haritası, malzemelerin standart hale getirilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımı, su depolarının ölçülmesi, rehabilitasyon çalışmaları ve hidrolik modelleme oluşturulması çalışmalarını yaptık. 2016 yılında Malatya genelinde yaklaşık 27 Milyon TL tutarında 538 km içme suyu alt yapı çalışması yaptık. Son 3 yılda yaklaşık maliyeti 50.7 Milyon TL yatırımla bin 100 km modern bir içme suyu alt yapı ağı oluşturduk" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya genelinde çalışmalarına devam ettiğini aktaran Dr. Özgür Özdemir, "Su depolarının ışıklandırılması, çevre düzenini yapılması, depoların temizliğinin yapılması ve eski ve kullanılmaz halde olan malzemelerin değişimini yaptık. Önümüzdeki süreçte planlı ve programlı bir çalışma yaparak halkımıza en kaliteli suyu kullandırmak adına çalışmalarımız devam edecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a teşekkür ediyorum. Su gibi aziz bir Malatya için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



23.01.2017 12:38:24 TSI

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